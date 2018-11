VVD: winkeldief achter tralies in eigen land

Rondtrekkende winkeldieven moeten hun straf uitzitten in hun thuisland, aangifte moet makkelijker worden en ‘rooftassen’ moeten worden verboden. Dat is een greep uit de maatregelen die de VVD voorstelt om winkeldiefstal tegen te gaan.

Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer is zich „kapot geschrokken” van het aantal winkeldiefstallen in Nederland. „We staan wereldwijd op plek 2 per hoofd van de bevolking.”

Wörsdörfer denkt rondtrekkende bendes, die een derde van de winkeldiefstallen voor hun rekening nemen, het leven zuur te maken door politieregio’s beter te laten samenwerken. Van dieven die in verschillende regio’s of landen toeslaan, wil hij de straffen bij elkaar optellen zodat de daders sneller in een zwaardere categorie vallen.

Een winkeldief die de gevangenis in moet, zou die straf in eigen land moeten uitzitten, vindt het VVD-Kamerlid. Nu moeten gedetineerden daar nog zelf om vragen.