VVD wil hardere aanpak van ‘shariahuwelijken’

Als het aan de VVD ligt wordt het strafbaar om een religieus huwelijk te sluiten, zonder eerst voor de wet te trouwen. De grootste regeringspartij denkt dat met name vrouwen op die manier beter beschermd kunnen worden tegen huwelijkse gevangenschap.

Geestelijk leiders die een religieus huwelijk voltrekken tussen mensen die niet voor de wet zijn getrouwd, zijn al strafbaar. Maar in de praktijk worden zij volgens VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden niet vervolgd. Dat moet veranderen vindt hij. Bovendien wil hij dat ook de echtelieden een boete kunnen krijgen.

Daarmee wil de VVD verder gaan dan een breed gesteund wetsvoorstel waar de Tweede Kamer maandag over sprak. Dat moet het voor met name vrouwen die vastzitten in een religieus huwelijk, makkelijker maken om te scheiden. In de wet wil het kabinet onder meer vastleggen dat beide echtgenoten in beginsel verplicht zijn mee te werken aan ontbinding.

Vaak gaat het om islamitische huwelijken die gesloten zijn in het buitenland. Van Wijngaarden wijst er evenwel op dat bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk „voor een paar honderd euro illegale shariahuwelijken worden gesloten”. Ook dat moet worden aangepakt, vindt hij.

Zijn voorstel tot aanscherping oogst sympathie, maar ook kritiek van andere partijen. D66-Kamerlid Vera Bergkamp vreest dat vrouwen juist worden afgeschrikt als zij op papier zelf ook strafbaar zijn. „Ik vraag mij af of dit niet het tegenovergestelde gaat bewerkstelligen.”

Ook Kathelijne Buitenweg van GroenLinks heeft grote bedenkingen. Zij vreest dat door de wijziging het wetsvoorstel, dat zij van harte steunt, straks strandt in de Eerste Kamer, of in de praktijk niet goed lijkt te werken.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) kan wel leven met het voorstel van Van Wijngaarden. Hij is het met zijn partijgenoot eens dat het Openbaar Ministerie in de praktijk degene die slachtoffer is van huwelijkse gevangenschap waarschijnlijk niet zal vervolgen.