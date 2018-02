VVD wil hardere aanpak bijstandsfraude

Regeringspartij VVD is laaiend over problemen bij de aanpak van bijstandsfraude door Nederlanders in het buitenland. VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken-De Haan noemt het onacceptabel en wil van het kabinet het naadje van de kous weten.

De Telegraaf meldde vrijdag dat het aanpakken van bijstandsfraude door Turkse Nederlanders spaak loopt. Volgens de rechter is er sprake van discriminatie omdat gemeenten particuliere bureaus vermogensonderzoek laten doen in Turkije, maar niet in andere landen. In recente vonnissen werd daarom bepaald dat betrapte fraudeurs geen geld hoeven terug te betalen.

Nijkerken noemt de berichtgeving „bizar”. Bij fraudeurs moet de uitkering worden stopgezet. Het uitgekeerde bedrag moet worden teruggevorderd, inclusief „flinke boete”, vindt ze.

„We zijn bezig met het ontwikkelen van een toets om gemeenten te helpen om fraude aan te pakken, zonder dat het discriminerend uitpakt”, aldus minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in een reactie. Hij zegt de frustraties van gemeenten te begrijpen, maar wijst erop dat er „allerlei wetten en verdragen zijn waar we ons netjes aan moeten houden”. Die wetten en verdragen zijn er ook om bescherming te bieden aan individuen, stelt de minister. „Dus als we fraude gaan aanpakken, waar ik voorstander van ben, moet dat binnen de kaders van de wet.”