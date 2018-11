VVD wil ‘doorstartbaan’ voor oudere werkloze

De VVD wil langdurig werkloze 45-plussers weer aan de slag helpen met wat de regeringspartij een ‘doorstartbaan’ noemt. Zij krijgen dan een contract voor drie jaar waarbij zij ook scholing krijgen, maar beginnen wel met een lager salaris.

Het idee is dat in het eerste jaar 80 procent van het marktsalaris wordt betaald. Dat groeit daarna geleidelijk door naar een volwaardig loon. Kamerlid Dennis Wiersma dient het voorstel woensdag in bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

„Ouderen hebben ontzettend veel kennis en ervaring, die we hard nodig hebben op onze groeiende arbeidsmarkt”, aldus Wiersma. Daarom vindt hij het zonde dat 45-plussers veel moeite hebben aan nieuw werk te komen als zij hun baan kwijtraken. „Daarom moeten we creatiever zijn om hen te helpen.”

Ouderenbond ANBO steunt het voorstel van de grootste regeringspartij. Veel ouderen krijgen niet meer de kans zich verder te ontwikkelen, omdat zij steeds maar korte contracten krijgen en dan weer op zoek moeten naar ander werk. „Daar wordt niemand beter van”, zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.