VVD vergadert over lot Kamerlid

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is bijeen om zich te buigen over het lot van Kamerlid Wybren van Haga. De door affaires achtervolgde politicus zou zich tegen de afspraken in toch weer met zijn bedrijf hebben bemoeid.

Een „gezellige” bijeenkomst wordt het niet, liet fractieleider Klaas Dijkhoff doorschemeren. „Ik ben hier niet nonchalant over, want jullie staan hier meestal niet omdat het gezellig is”, zei hij tegen de voor de fractiekamer verzamelde pers.

Tijdens de vergadering van dinsdagochtend kan Van Haga zijn kant van het verhaal vertellen, zei Dijkhoff eerder. Hij heeft hem voordien al gesproken, maar wilde daar verder niets over zeggen.