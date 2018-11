VVD: steek liever geld in ringsteken dan in ballet

Van carnavalsoptochten tot carbidschieten en van bloemencorso’s tot schutterijfeesten. De VVD wil meer geld steken in „lage cultuur” en „hoge cultuur” zoals opera en ballet minder subsidiëren. Als het aan de liberalen ligt, gaat er meer geld naar volkscultuur als ringsteken en schutterijen, aldus Tweede Kamerlid Thierry Aartsen, cultuurwoordvoerder voor zijn partij.

In een interview in de Volkskrant pleit het Bredase Kamerlid voor een eerlijker verdeling van subsidiegeld. „De verhouding is scheef, dat moet eerlijker. Op volkscultuur wordt in Den Haag nog wel eens neergekeken”, aldus de 28-jarige Aartsen. ,,Er gaat 7 miljoen euro naar het Concertgebouw dat per jaar 210.000 bezoekers trekt en nul euro naar het bloemencorso, waar op één dag 100.000 mensen heengaan. Dat vind ik raar.”

Maandag behandelt de Tweede Kamer de cultuurbegroting.