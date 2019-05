VVD-senaatsfractie bespreekt vertrek Duthler

De fractie van de VVD in de Eerste Kamer krijgt dinsdagmiddag tekst en uitleg van fractievoorzitter Annemarie Jorritsma over haar besluit om Anne-Wil Duthler uit de fractie te zetten.

Volgens het AD is een meerderheid van de fractie boos op Jorritsma, omdat zij Duthler zonder overleg uit de fractie zou hebben gegooid. Een woordvoerder van de VVD spreekt tegen dat er grote onmin in de fractie is. „Er is er altijd wel één te vinden die niet blij is.”

Duthler werd op 26 april uit de fractie gezet. Zij was in opspraak gekomen omdat ze haar politieke positie zou hebben gebruikt voor zakelijke belangen. Ze sleepte zakenblad Quote voor de rechter dat hierover had gepubliceerd. Ze verloor die zaak.

„Door de rechterlijke uitspraak over mevrouw Duthler was het noodzakelijk om snel op te treden. Zij kon niet meer functioneren in deze fractie. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd de fractie telefonisch in dat besluit mee te nemen, maar een fractievergadering op zulke korte termijn beleggen was niet haalbaar. Vandaar dat we hier als fractie vandaag, nu bijna iedereen terug is van vakantie, in informele setting op terugblikken”, aldus Jorritsma.

Het AD citeert meerdere senatoren van de VVD die ontevreden zijn over het optreden van Jorritsma. „Ze heeft zich te verantwoorden voor haar eigenzinnige stijl”, aldus een VVD’er. „Zo ga je niet met elkaar om”, verklaart een andere liberaal.

Eind deze maand wordt de Eerste Kamer gekozen. Een flink deel van de VVD-senatoren keert niet terug.