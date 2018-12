VVD roert zich in lintjeskwestie brandweer

Het besluit om de automatische benoemingsgrond voor jubilerende brandweervrijwilligers af te schaffen, is de VVD in het verkeerde keelgat geschoten.

VVD- Tweede Kamerlid Antoinette Laan-Geselschap wil dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in gesprek gaat met de Kanselarij der Nederlandse Orden, die de koning bij het uitreiken van de lintjes adviseert.

Laan vindt het door de Kanselarij genomen besluit onterecht en wil dat het wordt herzien, zo blijkt uit Kamervragen die ze vlak voor de kerstdagen heeft gesteld.

De criteria voor decoratieverlening worden periodiek herzien. Ruim tien jaar geleden werd de regel van kracht dat leden van de vrijwillige brandweer die zich gedurende een periode van minimaal twintig jaar (al dan niet aaneengesloten) verdienstelijk hadden gemaakt een lintje konden krijgen. Deze maand ging het roer om. „Een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau vindt alleen plaats op basis van persoonlijke verdiensten”, schreef de Kanselarij aan de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). „Een automatische onderscheiding bij een vrijwillig dienstverband past op zichzelf dan ook niet bij de aard van de Orde.” Ook de volgens de Kanselarij vrij ruime financiële onkostenvergoeding voor brandweervrijwilligers werd aangevoerd als argument.

De koepel van brandweervrijwilligers sprak van een teleurstellend besluit en kaartte de zaak per brief aan bij minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). „Tot op heden ontvingen we nog geen reactie”, zegt een VBV-woordvoerder. Hij noemt de gemiddelde onkostenvergoeding van zo’n twee- tot drieduizend euro per jaar geen doorslaggevende reden: „Wij vinden dat deze meest elementaire nobele vorm van burenhulp juist die erkenning van de koning verdient.”

Niet alleen de belangenbehartiger kwam in het geweer. Ook de 21 burgemeesters in de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant toonden zich in een brief aan de Kanselarij verbolgen. Tegenover de media wees ook woordvoerder burgemeester Verhoeven van Heeze-Leende het argument van de hoogte van de vergoeding van de hand. „Deze mensen gaan er bij nacht en ontij op uit en het trekt een zware wissel op hun privéleven”, verklaarde hij vorige week tegenover het Eindhovens Dagblad.

Omdat dit alles geen soelaas bood, is volgens Laan-Geselschap nu justitieminister Grapperhaus aan zet.