VVD: onverstandig van Zijlstra

Het is onverstandig dat VVD-minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) niet de waarheid heeft gesproken over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in 2006, maar voor de VVD weegt het zwaarder wat destijds is gezegd dan de wijze waarop het naar buiten is gekomen. Dat laat VVD-buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke weten.

„Zoals hij zelf ook aangeeft, was dit onverstandig. Voor ons is de politieke inhoud van wat er destijds gezegd is belangrijker dan hoe die tot ons gekomen is”, aldus Ten Broeke.

De Volkskrant meldde maandag dat Zijlstra niet bij de ontmoeting was. Hij zei op een partijcongres van de VVD in 2016 dat hij Poetin in een buitenhuis had horen praten over een Groot-Rusland. Nu geeft hij toe daar niet bij te zijn geweest, maar dat van iemand anders te hebben gehoord. „De geopolitieke betekenis van die woorden waren en zijn groot. Ik vond het daarom van politiek belang deze uitspraken wereldkundig te maken”, aldus Zijlstra. Om de bron te beschermen heeft hij het citaat op zichzelf betrokken.