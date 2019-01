„VVD onderzoekt ruimte voor kernenergie”

De VVD wil met het oog op het klimaat minder windmolens bouwen als dat nodig is om kernenergie ruimte te geven. De partij laat drie scenario’s doorrekenen waarin kernenergie een rol speelt, zegt Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) tegen onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV).

,,Als dat het slimste is, dan gaan we dat doen’’, zegt zij in het programma dat zondagavond wordt uitgezonden. ,,Dit is een kwestie van hoe maken we ons land beter, schoner en veiliger, en niet: hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk windmolens staan?’’

De drie nucleaire plannen bestaan uit het langer openhouden van de huidige kerncentrale in het Zeeuwse Borsele (geplande sluiting voorzien in 2033), het bouwen van nieuwe kerncentrale(s) bouwen in Nederland en nieuwe kerncentrales bouwen in Europees verband. In het regeerakkoord zijn afspraken vastgelegd over een flinke uitbreiding van het aantal windmolens. Daardoor is de exploitatie van kernenergie echter minder aantrekkelijk.