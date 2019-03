VVD meteen mikpunt in verkiezingsdebat

De leiders van PVV en PvdA hebben in hun eerste grote televisiedebat in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen meteen het vuur geopend op de grootste regeringspartij VVD. Zowel Geert Wilders als Lodewijk Asscher koos ervoor om collega Klaas Dijkhoff op de korrel te nemen over de achterblijvende koopkracht van gewone Nederlanders.

Wilders verweet Dijkhoff loze beloften. „We zijn de leugens van de VVD wel gewend, maar toch: wanneer merken Nederlanders eindelijk dat het beter gaat met de economie?” De fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer erkende dat de koopkracht „nog niet zoveel is verbeterd als ik zou willen”. Maar hij ziet al wel verbetering en verzekert dat daarop meer zal volgen. Daarbij leek Dijkhoff de blik alvast op de toekomst te richten en sprak hij over kabinet ‘Rutte IV’.

Ook Asscher betichtte Dijkhoff van het verwaarlozen van de gewone man. Hij stelt dat de VVD voor bedrijven en niet voor burgers kiest, en wees daarbij onder meer op de verhoging van het lage btw-tarief, waardoor mensen meer geld kwijt zijn voor hun boodschappen.

Het kabinet heeft miljarden geïnvesteerd in de publieke sector, benadrukte Dijkhoff. „Ik zeg niet dat het genoeg is, maar ik ben eerlijk, we kunnen nu niet alles doen.” Daarbij zal het bedrijfsleven in de nabije toekomst „nog een flinke rekening voor de kiezen krijgen” voor maatregelen die klimaatverandering moeten tegengaan.