VVD komt uiterlijk in december met kandidaat-lijsttrekker

Het bestuur van de VVD presenteert uiterlijk op 1 december haar kandidaat-lijsttrekker. Het is vrijwel zeker dat Mark Rutte de liberalen opnieuw gaat leiden bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer die gepland staan voor volgend jaar maart.

Tegenkandidaten kunnen zich dan nog tot 1 januari melden waarna er mogelijk nog een ledenraadpleging volgt. De uitslag daarvan wordt uiterlijk op 26 januari bekend, meldt de partij.

De VVD gaat in de peilingen ver aan kop. Sinds de coronacrisis is de populariteit van de partij flink gegroeid. Rutte heeft steeds gezegd in de zomer te willen nadenken over een nieuw lijsttrekkerschap.

Bij de meeste andere grote partijen zijn de belangrijkste kandidaten voor het lijsttrekkerschap al wel bekend.