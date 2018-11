VVD: geen besluit bewindsman in asielzaken

De VVD wil de rol van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in asielzaken beperken. De liberalen willen een einde maken aan de bevoegdheid van de bewindsman om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven zoals recent gebeurde met Lili en Howick.

Tweede Kamerlid Malik Azmani doet dat voorstel om de zogenoemde discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris af te schaffen deze week tijdens de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid. Een woordvoerster van de VVD-fractie bevestigt berichtgeving hierover in de Telegraaf.

De bevoegdheid legt te veel druk op de schouders van de bewindsman en kan willekeur in de hand werken, meent de VVD. Bovendien is de huidige procedure volgens de partij heel zorgvuldig en biedt die ruimte voor maatwerk bij schrijnende gevallen. Het voorstel is niet met de coalitiepartners besproken.