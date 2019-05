VVD-fractie sluit rijen na wegsturen senator

Na ophef over het wegsturen van senator Anne-Wil Duthler lijkt de VVD-fractie in de Eerste Kamer weer de gelederen te hebben gesloten.

Na een ingelaste bijeenkomst van de fractie in Bunnik bij Utrecht is er volgens fractievoorzitter Annemarie Jorritsma weinig meer aan de hand. Ze sprak over een goed en stevig gesprek. Fractiegenoten hadden in de krant AD anoniem kritiek op haar geuit omdat ze zonder ruggespraak Duthler zou hebben weggestuurd.

Volgens Jorritsma zag de fractie in dat het vertrek van Duthler, die omstreden is geworden door belangenverstrengeling, „onontkoombaar” was. Dit zijn geen fijne beslissingen, zei ze verder. Ze zou iedereen vooraf hebben geïnformeerd. Andere fractieleden erkenden na afloop dat het besluit over het einde van Duthler als fractielid „onvermijdelijk” was geweest. Niet iedereen was naar Bunnik gekomen.

Volgens Jorritsma is haar eigen positie „überhaupt niet aan de orde geweest.” Ze sprak over de behoefte bij iedereen om te praten over hoe het allemaal is gegaan. Het was „zo’n zwaar besluit dat het ook goed is om daar elkaar echt recht over in de ogen te kijken.”

Duthler werd op 26 april uit de fractie gezet nadat ze in opspraak was gekomen omdat ze haar politieke positie zou hebben gebruikt voor zakelijke belangen. Ze sleepte zakenblad Quote, dat hierover had gepubliceerd, voor de rechter. Ze verloor die zaak. „De vlek werd alleen maar groter”, aldus Jorritsma over de aangetaste integriteit van Duthler.