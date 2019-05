Een VVD-Statenlid van de provincie Flevoland heeft bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer een stem uitgebracht op D66. Het is niet bekend wie van de zes VVD’ers in de Provinciale Staten dit heeft gedaan. Bij navraag na afloop van stemming wilde geen van hen hier iets over kwijt.

Fractievoorzitter Jan de Reus zei: "We hebben een democratie en iedereen mag stemmen op wie hij wil. Dat is gebeurd." Of hij er vooraf van op de hoogte was, wilde hij niet zeggen.