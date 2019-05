VVD even groot als FVD

De VVD heeft net zoveel zetels behaald in de Eerste Kamer als Forum voor Democratie. Beide partijen krijgen 12 zetels. Dat blijkt uit een vertaling van de stemmen die dinsdag door de leden van Provinciale Staten zijn uitgebracht. De uitslag is verder als volgt: CDA 9 zetels, D66 7, PVV 5, SP 4, PvdA 6, GroenLinks 8, ChristenUnie 4, 50PLUS 2, Partij voor de Dieren 3 en Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) 1 en SGP 2. Met deze zetelverdeling zou de coalitie in de senaat voor een meerderheid genoeg hebben aan de PvdA.

Nu definitief: vier zetels in de Eerste Kamer voor de @christenunie! Welkom Tineke Huizinga en @MaartenJVerkerk pic.twitter.com/Zmj2RxpRSP — ChristenUnie (@christenunie) 27 mei 2019

In een prognose direct na de Provinciale Statenverkiezingen was Forum nog de grootste partij met 13 zetels. De VVD eindigde toen op 12.

In diverse provincies werd strategisch gestemd voor een restzetel. Zo hielp de PVV in Utrecht FvD aan 2 stemmen en stemde een CDA’er op ChristenUnie. In Zuid-Holland ging een stem van FvD naar de SGP.