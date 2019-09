VVD’er: Ga soepeler om met rookbeleid

Meer coulance met ondernemers die tabaksproducten uit het zicht van de klant moeten houden, is op zijn plaats.

Daarvoor pleitte VVD-Tweede Kamer Veldman maandag in Trouw.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis (VWS) over het preventieakkoord dat diverse maatregelen bevat om het roken tegen te gaan. Onderdeel daarvan is het zogenaamde uitstalverbod: de rookwaar moet onder de toonbank, of achter een gesloten deur in de winkel liggen.

Na wat heen en weer geschuif is de datum waarop het uitstalverbod van kleinere verkooppunten dan supermarkten van kracht wordt vastgesteld op 1 januari 2021. De supers zelf zouden op 1 januari volgend jaar al aan de beurt zijn, maar zij kregen van Blokhuis een half jaar uitstel, om zich beter voor te kunnen bereiden.

Veldman vindt dat kleine winkeliers een jaar extra de tijd moeten krijgen. De supermarkten verdienen volgens hem nog een half jaar extra respijt; boven de zes maanden die Blokhuis al gaf.