VVD’er Dijkhoff wil belangrijkste productie weer naar Europa

De productie van medicijnen en hulpmiddelen voor de zorg, maar ook bijvoorbeeld de energievoorziening moet meer in Europa worden geregeld, vindt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Volgens de liberaal laat de coronacrisis zien dat een mondiale economie niet voor alles een oplossing biedt.

„Bepaalde zaken zijn zo belangrijk dat je ervoor moet zorgen dat, ook al is het dan wat duurder, je zegt: we gaan ervoor zorgen dat dit in Europa altijd gemaakt wordt”, stelt Dijkhoff voor. Zodat kernzaken, waaronder hij ook vitale telecom en bepaalde defensieproducten rekent, altijd „in de buurt” en makkelijk toegankelijk zijn.

Door de internationale coronacrisis ontstond in Nederland bijvoorbeeld een tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.

De tijd dat „de hele wereld één economie is”, is wat Dijkhoff betreft wel enigszins voorbij. „Als het prachtig weer is, en je hebt de wind in de rug, dan loopt die geglobaliseerde economie als een trein.” Maar bij iets van ontwrichting, ligt alles plat. „Daar moet je zelfvoorzienender in zijn. Dan ben je ook minder afhankelijk van de rest van de wereld, buiten Europa. Ook zeker van bepaalde regimes waarvan je toch maar moet hopen dat ze leveren”, stelt de fractievoorzitter vanuit een vrijwel leeg Ahoy in Rotterdam, waar de VVD haar online-congres houdt.

In de Tweede Kamer pleitte onder meer het CDA voor de terugkeer van de maakindustrie naar Nederland. De opmerkingen van Dijkhoff zijn opmerkelijk omdat de VVD lange tijd bekend stond als fervent voorstander van globalisering en de mondiale economie. Dijkhoff werkt al langer aan een andere koers voor de VVD. Hij pleit voor een ‘liberalisme dat werkt voor mensen’.