VVD’er Bruijn voorzitter Eerste Kamer

De Eerste Kamer koos dinsdagmiddag VVD-senator Bruijn tot voorzitter. Hij kreeg tijdens de derde ronde 34 van de 62 uitgebrachte geldige stemmen.

Tijdens de eerste ronde behaalde Bruijn 20 stemmen, Ganzevoort (GroenLinks) 21, Beukering (FVD) 16 en Bakker (D66) 15. Tijdens de eerste ronde was er een ongeldige stem. In de Senaat zitten 75 senatoren.

In de tweede ronde behaalde Bruijn 23 stemmen, Ganzevoort 18, Beukering 16 en Bakker ook 16. Tijdens de derde ronde ging de strijd tussen degenen die in de tweede ronde de meeste stemmen behaalden, dus Bruin en Ganzevoort. Ganzevoort kreeg in de derde ronde 28 stemmen. Elf senatoren stemden in de laatste ronde blanco.

Bruijn volgt zijn partijgenoot Broekers-Knol op, die enkele weken geleden afscheid nam van de Eerste Kamer en nu staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid is.

Bruijn (61) is in het dagelijks leven hoogleraar immunopathologie aan de Universiteit Leiden. Hij zit sinds 2012 in de Eerste Kamer. Daar houdt hij zich vooral bezig met onderwijs.

De liberaal studeerde geneeskunde in Baltimore en Rotterdam. Hij promoveerde in 1988 aan de Rijksuniversiteit Leiden en specialiseerde zich in pathologie. In 1991 ging hij in Leiden aan de slag bij de vakgroep pathologie en in 1993 werd hij universitair hoofddocent. In 1996 kreeg hij een benoeming tot hoogleraar.

Bruijn is een actieve VVD’er. Hij leidde in 2010, 2012 en 2017 de commissies die het VVD-verkiezingsprogramma opstelden. Ook leidt hij geregeld VVD-partijvergaderingen.

De nieuwe Senaatsvoorzitter houdt op zijn tijd van humor. Dat blijkt geregeld tijdens bijeenkomsten van zijn partij. Zo stelde hij enkele jaren geleden tijdens een introductie op een VVD-partijraadsvergadering: „Links kijkt graag naar McDonald’s vanwege de leus: „De beste burger is een gegrilde burger.” Wij zijn meer van de Burger King.”