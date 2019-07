VVD’er Bruijn nieuwe voorzitter Eerste Kamer

Jan Anthonie Bruijn is de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer en daarmee gaat ook de komende jaren een VVD’er de vergaderingen leiden. De 61-jarige liberaal wordt de opvolger van partijgenoot Ankie Broekers-Knol, die zes jaar voorzitter was van de senaat.

Voor de verkiezing van Bruijn waren drie stemrondes nodig. In de laatste ronde versloeg hij Ruard Ganzevoort (GroenLinks). De andere kandidaten Joris Backer (D66) en Toine Beukering (Forum voor Democratie) waren toen al afgevallen. Zij kregen in de tweede ronde de minste stemmen en mochten niet door naar de laatste ronde.

Meteen na zijn verkiezingen dankte Bruijn de senaat „voor het grote vertrouwen”. Hij beloofde dat hij zijn uiterste best zal doen ook het vertrouwen te winnen van de senatoren die niet op hem stemden.

Bruijn kreeg in de finale ronde 34 stemmen, tegen 28 voor Ganzevoort. Er waren elf blanco stemmers. D66’er Backer, die sinds het vertrek van Broekers-Knol tijdelijk voorzitter was, bleef in de tweede ronde steken met zestien stemmen. Dat waren er evenveel als voor Beukering, die onlangs nog opzien baarde door te zeggen dat Joden zich in de Tweede Wereldoorlog als „makke lammetjes” naar de gaskamers lieten leiden. Hij noemde die uitspraak nu „onhandig”.