VVD en SP willen af van nepnieuwswaakhond EU

VVD en SP willen af van het omstreden bureau van de Europese Commissie dat de taak heeft nepnieuws te bestrijden. Het kabinet moet in Brussel de opheffing van EUvsDisinfo bepleiten, vinden regeringspartij VVD en oppositiepartij SP. De twee partijen lijken zicht te hebben op een Kamermeerderheid.

EUvsDisinfo moet de invloed van Russische propaganda in de Europese pers tegengaan en publiceerde een lijst met voorbeelden daarvan. De dienst raakte in opspraak omdat het ook onder andere NPO Radio 1, De Gelderlander, GeenStijl en The Post Online brandmerkte als verspreiders van nepnieuws. Het bureau „schiet zijn doel voorbij” en „bemoeit zich met de vrije pers in Nederland”, vinden Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) en haar SP-collega Peter Kwint.

De Kamer stemt dinsdag over de oproep van VVD en SP. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft nog niet laten weten wat ze ervan vindt. Ollongren benadrukte tot dusver dat het juist belangrijk is dat de EU de strijd tegen nepnieuws voortzet.