VVD en PvdA willen toekomstverkenning UWV

Er moet een onderzoek komen hoe uitkeringsinstantie UWV toekomstbestendig kan worden. Dat is een van de voorstellen van VVD en PvdA om de organisatie op lange en korte termijn te verbeteren.

Het UWV helpt mensen aan het werk, beoordeelt of ze arbeidsongeschikt of ziek zijn en verzorgt uitkeringen. De Kamer debatteert woensdag over de instantie die recent onder vuur kwam te liggen vanwege fraude met uitkeringen door Oost-Europeanen.

Volgens beide partijen moeten er snel maatregelen worden genomen om problemen zoals uitkeringsfraude aan te pakken. Maar ook omdat er door de snel veranderende arbeidsmarkt in de toekomst andere eisen worden gesteld aan het UWV.

„Die problemen moeten we nu aanpakken en tegelijk vooruit durven kijken. We hebben het UWV hard nodig, als vangnet én om te zorgen dat werkgevers de juiste vakmensen kunnen vinden”, aldus Dennis Wiersma (VVD)

Om de problemen op de korte termijn aan te pakken willen de voormalige coalitiepartners dat tijdelijk externe verzekeringsartsen worden ingezet om de achterstand bij herkeuringen in te lopen. Tegelijk moet het UWV extra artsen aannemen.

Verder moet een tijdelijk opsporingsteam de gegevens van het UWV gaan napluizen op fraude. En binnen Sociale Zaken moet een Frauderaad komen waarin uitkeringsinstanties en de Inspectie SZW gegevens uitwisselen en de aanpak van fraude met elkaar afstemmen.

„Door digitalisering en robotisering veranderen banen en zijn nieuwe vaardigheden vereist. Het UWV moet dan snel handelen, want je wil mensen toekomstperspectief bieden. Daarom moet het UWV aan de slag om mensen op tijd persoonlijk te zien en de juiste dienstverlening bieden die noodzakelijk is voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt van de komende jaren”, aldus PvdA’er Gijs van Dijk.