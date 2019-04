VVD en PvdA: haatprediker uit VS niet welkom

Een extremistische christelijke prediker uit de Amerikaanse staat Arizona moet niet worden toegelaten in Nederland. Dat vinden onder andere de PvdA en de VVD. De predikant, die vindt dat alle homo's, lesbiennes en transgenders moeten worden geëxecuteerd, wil op 23 mei een bezoek brengen aan Nederland.

Homobelangenorganisatie COC deed dinsdag al een oproep om Steven Anderson bij de grens te weren, en vindt steun bij PvdA-Kamerleden Kirsten van den Hul en Lilianne Ploumen en VVD'er Dilan Yesilgöz. ,,Hij heeft wat ons betreft niets te zoeken in Nederland'', twittert de VVD-politica.

Na de aanslag in 2016 op een homoclub in de Amerikaanse staat Florida, die aan 49 mensen het leven kostte, was Anderson verheugd. Hij maakte de slachtoffers uit voor ,,pedofielen'' en vond het jammer dat er niet meer doden waren gevallen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een land Anderson de deur wijst. In 2016 zette Botswana de man het land uit nadat hij in een interview had opgeroepen tot de executie van lhbt-mensen. Ook in het Verenigd Koninkrijk is Anderson niet welkom.