VVD en GL slaan handen ineen tegen tekort stageplekken mbo

Bedrijven in sectoren met een groot tekort aan stageplekken die jongeren toch een kans geven stage te lopen, moeten een ‘coronastagebonus’ krijgen. Dat vinden althans VVD en GroenLinks. De partijen slaan de handen ineen tegen het tekort aan stageplekken voor mbo’ers.

Uit cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat er een tekort van 21.000 stageplekken en leerbanen is voor mbo-studenten. Door de coronacrisis is het aanbieden van een stageplek voor veel bedrijven geen prioriteit. Daarom moet het kabinet ingrijpen, vinden de liberalen en de groenen.

De partijen pleiten voor drie belangrijke ingrepen. Naast de stagebonus voor bedrijven die werk maken van stageplekken voor mbo’ers, moet ook de overheid zelf „als grootste werkgever” stageplaatsen creëren. Zo kunnen mbo’ers werkervaring opdoen bij de politie of in de zorg.

Door de coronacrisis moeten sommige mbo’ers stage lopen in een sector die misschien niet volledig aansluit op hun opleiding. Zo is er een tekort aan stageplekken in bepaalde branches omdat er nauwelijks evenementen georganiseerd worden, maar staan andere sectoren juist te springen om versterking. Werkgevers en onderwijsinstellingen die voor deze mismatch creatieve oplossingen vinden, moeten ondersteund worden door de overheid, vinden GroenLinks en de VVD. De partijen roepen het kabinet op hiervoor richtlijnen te ontwikkelen.

„Mede door de coronacrisis zijn de stagetekorten in het mbo een groot probleem. De huidige maatregelen lijken onvoldoende te werken. Om het tekort zo veel mogelijk op te lossen moeten we actie ondernemen,” zegt VVD-Kamerlid Bart Smals over het actieplan. „Als één ding duidelijk is geworden in deze crisistijd, is het dat onze samenleving gedragen wordt door praktisch opgeleide mbo-studenten”, voegt zijn GroenLinks-collega Niels van den Berge toe. „Daarom moeten we alles op alles zetten om stages en leerwerkplekken weer op peil te brengen.”