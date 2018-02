VVD en D66 willen deeltijdverpleeghuis

D66 en VVD pleiten voor verpleeghuizen waar ouderen niet voortdurend, maar slechts een paar dagen per week wonen. Het kabinet moet proefdraaien met zulke parttimeverpleeghuizen en -zorgpensions, vinden Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie Hermans (VVD).

Bergkamp wijst erop dat „steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Maar er is een groep die in toenemende mate zorg en ondersteuning nodig heeft.” Ook zijn er ouderen die de stap te groot vinden om al helemaal in een verpleeghuis te gaan wonen, zegt het D66-Kamerlid. Haar VVD-collega Hermans hoopt dat „je zo een beetje kunt wennen aan het wonen in een verpleeghuis. Bovendien ontlasten we dan de mantelzorgers en de wijkverpleegkundige die op de andere dagen voor je zorgen.”