VVD en D66: legaliseer permanent bewonen recreatiewoningen

Regeringspartijen VVD en D66 willen het permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen en zien het als een mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten.

Ongeveer 55.000 mensen wonen op dit moment illegaal in een vakantiehuisje. Volgens VVD en D66 is dit een ongewenste situatie waaraan snel een einde moet komen. „Mensen die wachten op een woning en tot die tijd verblijven op een vakantiepark moet je niet criminaliseren, het is moeilijk genoeg voor hen. Mensen moeten gewoon in een recreatiewoning kunnen wonen als ze dat willen; een huis is een huis”, zegt Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD).

Gemeenten bepalen uiteindelijk of permanente bewoning toegestaan is. VVD en D66 vinden het prima dat die bevoegdheid daar ligt, omdat de gemeente „heel goed kan inschatten waar wel en niet gewoond kan worden.” Zo kan volgens hen voorkomen worden dat parken een broeinest worden van criminaliteit.

Beide regeringspartijen stellen wel een aantal eisen. Vakantiehuizen moeten voldoen aan het bouwbesluit en geschikt zijn voor permanente bewoning. De regeling geldt alleen voor huidige vakantieparken om te voorkomen dat nieuwe parken alleen voor bewoning worden aangelegd. Bedrijven die rond de parken liggen mogen geen strengere eisen opgelegd krijgen als gevolg van het toestaan van permanente bewoning.