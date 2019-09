VVD en D66: geef impuls aan elektrisch vliegen

Nederland moet gidsland worden als het om elektrisch vliegen gaat, vinden coalitiepartijen VVD en D66. Ze vragen minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) een reeks maatregelen te nemen om de elektrische luchtvaart een impuls te geven.

Zo moet de minister er samen met provincies voor zorgen dat er elektrische of hybride passagiersvluchten kunnen komen op kleine luchthavens als Twente en Breda.

Als elektrisch vliegen na verloop van tijd gebruikelijker wordt, moeten elektrische en hybride vluchten worden uitgezonderd van het maximaal aantal vliegbewegingen op Nederlandse vliegvelden. Daarnaast willen de partijen dat organisaties die met elektrische luchtvaart bezig zijn, de krachten bundelen. De overheid moet deze ‘innovatiecluster’ ondersteunen en coördineren.

„Elektrisch vliegen is de toekomst”, zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte. Nederland kan volgens hem koploper worden, maar moet dan wel „aan de bak om ook onze vliegvelden klaar te stomen”. Die koppositie is ook volgens VVD’er Remco Dijkstra binnen handbereik. „Alle kennis en kunde is aanwezig op onze universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen”, aldus het Tweede Kamerlid.

Op Schiphol kunnen op korte termijn al stappen worden gezet, bijvoorbeeld met elektrisch taxiën. Daarmee kan in totaal zo’n 19 miljoen kilo kerosine worden bespaard, berekenen de coalitiepartijen.