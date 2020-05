VVD en D66 gebelgd over uitstel 13-wekenecho

De coalitiepartijen VVD en D66 willen opheldering van staatssecretaris Blokhuis omdat de 13-wekenecho pas eind 2021 kan worden ingevoerd in plaats van eind dit jaar, zoals was gepland.

Een week geleden informeerde de bewindsman de Kamer over het uitstel.

Begin vorig jaar verkende het RIVM in opdracht van de staatssecretaris wanneer het extra echoscopisch onderzoek dat in 2016 werd aanbevolen door de Gezondheidsraad op een veilige en zorgvuldige manier zou kunnen worden ingevoerd. Mei 2019 noemde het instituut eind 2020 haalbaar.

Medio februari 2020 wees Blokhuis er echter op dat de RIVM-verkenning door toedoen van de Kamer onder grote druk moest worden uitgevoerd. Daardoor was er twijfel gerezen over de vraag of de onderzoekers de extra werkdruk voor de centra voor prenatale diagnostiek als gevolg van de invoering van de 13-wekenecho wel juist hadden ingeschat. Het RIVM liet het onderzoeksbureau KPMG daarop een extra check doen.

KPMG concludeerde vervolgens dat er inderdaad extra echoscopisten moesten worden aangetrokken, waarna het RVIM weer becijferde dat het wel een jaar kon duren om die te werven. Uiteindelijk besloot Blokhuis dat invoering van de echo per eind 2020 onverantwoord was, omdat ouders dan te maken kunnen krijgen met lange wachttijden voor vervolgdiagnostiek.

In een extra schriftelijke overlegronde laat de VVD weten verbaasd te zijn dat het uitvoeren van de extra check door KPMG acht maanden in beslag heeft genomen. Ook wil de partij dat Blokhuis onderbouwt of de inschattingen die het bureau over de extra werkdruk maakt niet te pessimistisch zijn.

D66 eist een gedetailleerde tijdlijn waarin wordt aangegeven van wie het initiatief om KPMG om een second-opinion te vragen afkomstig was. Ook wil de partij weten welke onderzoeksvragen KPMG daarbij kreeg voorgelegd.

De ChristenUnie stelt voor dat Blokhuis het extra jaar gebruikt voor het op schrift stellen van de integrale kabinetsvisie op geboortezorg en screening, zoals eerder aan de Tweede Kamer is toegezegd.