VVD en CU: Snel stappen tegen jodenhaat

In de strijd tegen jodenhaat zijn er nu echt snel concrete maatregelen nodig, vinden regeringspartijen VVD en ChristenUnie (CU). Het kabinet moet op korte termijn geld vrijmaken voor een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding om ,,een vuist te kunnen maken tegen dit kwaad.''

De overheid moet laten zien dat ze er júist ook voor de Nederlandse Joden is, stellen VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz en CU-voorman Gert-Jan Segers. Het duo pleitte eerder al voor een nationaal coördinator. In een opiniestuk in de krant Trouw vullen zij dat plan verder in. ,,De Joodse gemeenschap moet niet alleen te horen krijgen dat we ze steunen, maar dit ook daadwerkelijk kunnen zien.''

De coördinator moet het probleem in kaart brengen. Ook is het voor Joodse Nederlanders en organisaties een duidelijk aanspreekpunt waar ze antisemitisme kunnen aankaarten. Als ,,spin in het web'' bij de bestrijding van haat tegen Joden kan de coördinator verder politiek, justitie en politie adviseren.

VVD en CU vinden het onacceptabel dat bijvoorbeeld bij een recent joods kinderfeest in Amsterdam gewapende marechaussees nodig waren om de veiligheid van de feestvierders te garanderen. Zij wezen op Europees onderzoek dat laat zien dat 80 procent van de Nederlandse Joden de inzet van de overheid onvoldoende en inefficiënt vindt wat de bestrijding van antisemitisme betreft. Landen als Duitsland en Zweden kennen al een coördinator tegen jodenhaat.