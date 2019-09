VVD en CU: pak salafistische bijles aan

VVD en ChristenUnie (CU) willen salafistische weekendscholen aanpakken. De onderwijsinspectie moet voortaan in de gaten houden of kinderen daar niet wordt geleerd zich van de Nederlandse samenleving af te keren, vinden de beide regeringspartijen. Nu heeft de inspectie nog niets te zeggen over onderwijs dat buiten reguliere scholen plaatsvindt.

De leider van de VVD in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff, en zijn CU-collega Gert-Jan Segers zijn geschrokken van onderzoek van Nieuwsuur en NRC naar een vijftigtal van zulke radicaal-islamitische moskeescholen. Daar krijgen kinderen bijvoorbeeld te horen dat niet-moslims de doodstraf verdienen, melden het actualiteitenprogramma en de krant. Zo’n duizend kinderen zouden er na schooltijd en in het weekend bijlessen volgen.

Zwaar geschut om scholen in het gareel te krijgen

„De inspectie moet in het vervolg kunnen ingrijpen bij dit soort weekendscholen en ander informeel onderwijs”, zegt Dijkhoff. „Vrijheid van onderwijs betekent niet de vrijheid om kinderen tegen onze samenleving op te zetten.” Om de inspectie deze bevoegdheid te geven, moet de wet worden gewijzigd. Partijgenoot Dennis Wiersma wil een debat met de verantwoordelijke ministers en krijgt bijval van coalitiepartner CDA en oppositiepartij SP.

CDA'er René Peters noemt de praktijken onacceptabel "en gevaarlijk bovendien". Het kabinet moet "er alles aan doen om dit soort 'scholen' uit te bannen". Voor de indoctrinatie van Nederlandse kinderen "met walgelijke, mensonterende ideeën, mag nooit plek zijn in Nederland", zegt coalitiegenoot Paul van Meenen (D66). Ook SP en SGP tonen zich geschokt.

Eerder raakten ook Turkse weekendscholen in opspraak. Die zouden Turks-Nederlandse kinderen leren dat ze niet Nederlands, maar Turks zijn en blijven. De Kamer vroeg het kabinet toen al met een ruime meerderheid om te bekijken of de inspectie niet op buitenschools onderwijs zou kunnen toezien. Het kabinet stelde vervolgens onderzoek in naar de weekendscholen. Dat is nog niet klaar.

Inlichtingendienst AIVD waarschuwde eerder dit jaar voor de steeds steviger greep van salafisten op Nederlandse moslims.