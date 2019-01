VVD en CU: Coördinator nodig tegen Jodenhaat

Nederland heeft een Nationaal Coördinator antisemitisme nodig.

Die functionaris moet oplossingen bedenken voor het op de juiste manier registreren van aangiften wegens geweld of andere incidenten met een antisemitisch motief, schrijven VVD en CU in een gezamenlijk geschreven initiatiefnota die zij over twee weken presenteren.

Op deze wijze zou de aangiftebereidheid van slachtoffers vergroot moeten worden, lichtten de Kamerleden Yesilgöz (VVD) en Segers (CU) donderdagavond in het tv-programma Jinek toe. Verder vinden beide partijen dat voetbalwedstrijden door scheidsrechters stilgelegd moeten worden zodra het publiek spreekkoren aanheft met antisemitische teksten.