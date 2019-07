VVD en CDA willen snellere aanpak krakers

Krakers moeten veel sneller uit een pand kunnen worden gezet, vinden de regeringspartijen VVD en CDA. Zij komen met een initiatiefwet die ontruiming binnen drie dagen mogelijk moet maken, zo bevestigt Kamerlid Daniël Koerhuis van de VVD een bericht in De Telegraaf.

Wie een huis of kantoorpand kraakt, kan daar door juridische procedures tot wel acht weken blijven zitten. Van die situatie willen VVD en CDA af. De mogelijkheid tot procederen blijft bestaan, maar krakers moeten de uitkomst dan elders afwachten. Of er ontruimd moet worden, is aan de rechter-commissaris.

„Kraken is inbreken”, vindt Koerhuis. Het is volgens hem niet voor niets al in 2010 strafbaar gesteld. „Als vreemden je huis binnendringen dan wil je dat de politie ze er zo snel mogelijk uit veegt; met deze wet regelen we dat precies dat gebeurt.”

De hardere aanpak moet pandeigenaren beter beschermen, en zou bovendien ontmoedigend kunnen werken. Een huis of kantoorpand kraken levert immers niet langer vrijwel automatisch wekenlang onderdak op.

„Het kan niet zo zijn dat lieden ongestraft bezit kunnen nemen van het rechtmatige eigendom van iemand anders”, aldus CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. „Krakers wanen zich onaantastbaar en eigenaren, de buurt en de politie hebben het nakijken. Dat moet stoppen.”