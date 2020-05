VVD en CDA willen horeca al in pinksterweekend open

Regeringspartijen VVD en CDA vragen zich af of cafés en restaurants niet al het hele pinksterweekend open kunnen. In de plannen die het kabinet woensdag uit de doeken deed, mogen deze horecagelegenheden vanaf 1 juni weer open, maar eerste pinksterdag valt op zondag 31 mei.

VVD-voorman Klaas Dijkhoff vroeg in het debat donderdag niet alleen of de horeca iets eerder de deuren kan openen, maar ook of ze meer ruimte kunnen krijgen voor het inruimen van terrassen. Het kabinet moet lokale overheden aansporen daar over na te denken, vindt Dijkhoff.

Ook CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma vindt het een goed idee de horeca iets eerder open te laten gaan. „Als je het hebt over het kunnen spreiden van mensen, is het dan niet verstandig om het hele pinksterweekend hierin mee te nemen?”, vroeg hij het kabinet. „Dan verspreiden alle mensen die hunkeren naar een terrasbezoek zich over een heel weekend in plaats van dat ze allemaal kiezen voor die ene maandag.”