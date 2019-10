VVD en CDA onder vuur in stikstofdebat

De linkse oppositie in de Tweede Kamer vindt dat de coalitiepartijen veel te weinig daadkracht tonen bij de aanpak van de stikstofcrisis. Vooral VVD en CDA moeten het ontgelden in het debat over de kwestie, omdat zij blijven volhouden dat er geen gedwongen sanering van de veehouderij komt.

„Ik ga geen gedwongen krimp van de veestapel meemaken”, aldus CDA-Kamerlid Jaco Geurts. Zijn VVD-collega Mark Harbers wil evenmin verplicht snoeien in het aantal koeien of varkens. „We hebben geen veeprobleem maar een stikstofprobleem”, zei de liberaal. Hij denkt dat met technische maatregelen zelfs met meer dieren de uitstoot kan worden verminderd.

Maar volgens de linkse partijen zijn dergelijke ingrepen volstrekt onvoldoende om de beoogde afname te bereiken. En zonder daling van de neerslag van stikstof in natuurgebieden blijven duizenden bouwprojecten noodgedwongen stilliggen. „Als we de route van de VVD kiezen, dan ligt het land nog een jaar stil”, aldus Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Juristen waarschuwen voor stikstofbeleid

GroenLinks-leider Jesse Klaver riep het kabinet op de provincies, die over veruit de meeste vergunningen gaan, de ruimte te geven om „te doen wat nodig is”. Ook als de coalitiepartijen het daar niet mee eens zijn. Waar Klavers partij landelijk in de oppositiebankjes zit, is zij wel vertegenwoordigd in acht van de twaalf provinciebesturen.

De afgelopen week ontstond veel onrust over de manier waarop de provincies de stikstofaanpak van het kabinet in concreet beleid vertaalden. De regionale besturen gingen verder in hun aanpak van de landbouw dan verantwoordelijk minister Carola Schouten had bedoeld. Dat was volgens de provincies nodig om te voorkomen dat vergunningen verleend op basis van de nieuwe regels, meteen door de rechter van tafel zouden worden geveegd.

Schouten had voorafgaand aan het debat naar eigen zeggen een „goed en constructief” gesprek met de provincies, maar neemt tot uiterlijk 1 december de tijd om er definitief uit te komen. „Dus er is slaande ruzie”, concludeert SP-Kamerlid Frank Futselaar.

Voor regeringspartij D66 is gedwongen sanering overigens geen taboe. „Dat kan in een individueel geval noodzakelijk zijn”, aldus Kamerlid Tjeerd de Groot. „Maar het lijkt me logisch om te beginnen bij boeren die willen stoppen.”