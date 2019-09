VVD en CDA: Nederlandse historie zichtbaarder uitstallen

Regeringspartijen VVD en CDA willen dat de geschiedenis van Nederland zichtbaarder wordt uitgedragen in plaats van verstopt of uitgewist. De partijen willen dat de geboortepapieren van Nederland op een publieke plek, permanent worden tentoongesteld. „We mogen trots zijn op onze geschiedenis en dat mogen we best laten zien”, aldus een verklaring van de partijen.

Volgens Klaas Dijkhoff, fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer verdient de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland een trotse, prominente plek, zichtbaar voor iedereen. Pieter Heerma, fractievoorzitter van het CDA: „Er is niks mis met gezond vaderlandsliefde, het kan juist verbindend werken.”

Het Plakkaat van Verlatinghe (1581), de Unie van Utrecht (1579) en de Apologie van Willem van Oranje (1580), worden beschouwd als de ‘geboortepapieren van Nederland’. De tekst van het Plakkaat vertoont overeenkomsten met de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring uit 1776.

