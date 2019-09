VVD en CDA: Leg geboorteakte Nederland in etalage

Het kabinet moet de bekendheid met de vaderlandse geschiedenis vergroten door een aantal historische documenten zichtbaarder ten toon te laten stellen.

De fractievoorzitters van VVD en CDA in de Tweede Kamer gaan daar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag voor pleiten, zo kondigden zij maandag aan in het AD.

Specifiek noemen zij het Plakkaat van Verlatinghe (1581), de Unie van Utrecht (1579) en de Apologie van Willem van Oranje (1580). Het CDA omschrijft deze stukken op zijn website als „de geboortepapieren” van Nederland.

In het Plakkaat zwoer een aantal provincies de koning van Spanje af als heerser over de Nederlanden.

Het VVD/CDA-pleidooi is een reactie op de discussie over de Nederlandse geschiedenis die vorige week een impuls kreeg toen het Amsterdams Museum aankondigde de aanduiding „de Gouden Eeuw” per direct in de ban te doen. „Er is niks mis met gezonde vaderlandsliefde”, zegt CDA-leider Pieter Heerma, „het kan juist verbindend werken.” VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt dat de Nederlandse geboortepapieren een trotse, prominente plek in het volle daglicht verdienen, „zichtbaar voor iedereen.”

Coalitiepartij D66 nam maandagochtend afstand van het voorstel. „Vaderlandse geschiedenis is niet alleen je favoriete hoofdstuk. Laten we nationale trots én de zwarte hoofdstukken van onze geschiedenis alle ruimte te geven. Van het Plakkaat tot de slavernij, van Huygens tot van Heutsz”, reageerde woordvoerder Jan Paternotte op Twitter.