VVD en CDA houden voet bij stuk: geen vuurwerkverbod

Coalitiepartijen VVD en CDA willen, ondanks de oproep van de politie, voorlopig niet dat er een algemeen vuurwerkverbod komt. Er moet worden ingezet op handhaving, vinden de partijen.

Na de onrustige jaarwisseling pleit de politie opnieuw voor een landelijk verbod, maar de rechtse partijen in de coalitie willen daar niet aan.

Dat hulpverleners worden bekogeld met vuurwerk is „onacceptabel”, vindt VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz. „Daar helpt geen vuurwerkverbod tegen, dat staat daar los van. Keihard straffen is de enige optie.”

„Een algemeen knalverbod zal zonder intensivering van de handhaving niet helpen”, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam. Volgens hem zal de „brave en getrouwe burger” zonder vuurwerk zitten, terwijl relschoppers toch aan de haal kunnen met vuurwerk dat over de grens is gekocht. Van Dam benadrukt dat zijn partij in 2019 al ietwat "is geschoven", en bijvoorbeeld een verbod voorstelde op single shots, een plastic huls waaruit een lichtkogel wordt geschoten die in de lucht hard knalt.

Justitieminister Ferd Grapperhaus (ook CDA) zei voor de jaarwisseling nog tegen De Telegraaf dat hij overweegt om in het nieuwe jaar verdere maatregelen voor te leggen aan de Tweede Kamer als oud en nieuw weer onrustig zou verlopen. Oppositiepartijen GroenLinks en Partij voor de Dieren willen een verbod zelf voor elkaar krijgen, via een initiatiefwet.

Korpschef Erik Akerboom zei na de onrustig verlopen jaarwisseling: "We moeten alleen nog maar veilig siervuurwerk gaan verkopen waar niet meer mee gegooid kan worden. Daarnaast moeten we alleen nog grote gezamenlijke evenementen gaan houden waar vuurwerk wordt afgestoken, en harder straffen om deze trend doorbreken.