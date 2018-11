VVD: einde aan rol politiek bij asielbesluit

Het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers moet niet langer in handen liggen van staatssecretaris Harbers (Justitie). Coalitiepartij VVD stelt dinsdag bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor, de zogeheten ’discretionaire bevoegdheid’ van de staatssecretaris af te schaffen, meldt De Telegraaf.

Nu is het zo dat de bewindspersoon die belast is met Asielzaken voor individuele gevallen kan beslissen dat een uitgeprocedeerde asielzoeker toch een verblijfsvergunning krijgt. Hoewel de rechter dan al geoordeeld heeft dat iemand niet in Nederland mag blijven, kan het kabinetslid besluiten dat de zaak schrijnend is en dat er derhalve een uitzondering gemaakt wordt.

Dat is oneerlijk en legt onnodig veel druk op de schouders van de verantwoordelijk bewindspersoon, vindt de VVD. “Daardoor kan het zijn dat een asielzoeker mag blijven omdat zijn dossier toevallig bij de staatssecretaris op zijn bureau belandt, terwijl dat bij iemand anders die in dezelfde situatie verkeert niet gebeurt”, zegt VVD-Kamerlid Azmani.