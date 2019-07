VVD: duidelijkheid mening huisarts euthanasie

Iedere huisarts moet aan zijn patiënten laten weten hoe hij of zij denkt over euthanasie vóórdat arts en patiënt met het vraagstuk te maken krijgen. Dat zegt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen in een interview met het AD. Ze wil dat CDA-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) er na de zomer werk van maakt.

„Ik zou willen dat iedere Nederlander van zijn huisarts weet of die bereid is euthanasie toe te passen of niet. Euthanasie is geen recht dat je kunt opeisen, maar ik vind wel dat je je huisarts mag vragen bekend te stellen of die er eventueel toe bereid is of er principieel op tegen is”, aldus Tellegen, die hiermee een voor haar christelijke coalitiegenoten ChristenUnie en CDA gevoelig onderwerp aansnijdt.

„Ook voor niet-christelijke huisarts is euthanasie een hele opgave”

Tellegen onderkent dat zoiets een lastig gesprek oplevert. „Hoe moeilijk ook, is dat veel beter dan om vijf voor twaalf als het vaak te laat is. En er allemaal kunstgrepen moeten worden uitgehaald om iemand waardig te laten sterven.”