VVD doet stapje naar politieke midden

De VVD zal in de komende kabinetsperiode in economisch opzicht een stapje naar het politieke midden doen. De partij wil de onderwijsvrijheid inperken.

Dat blijkt uit het conceptverkiezingsprogramma van de VVD dat vrijdagmorgen is gepresenteerd. „De VVD was vroeger vooral optimistisch over de markt en nu realistisch. Niet iedereen heeft geprofiteerd van de vrijhandel. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn en daar dan ook iets aan doen”, aldus VVD-fractievoorzitter Dijkhoff, die zelf overigens na de verkiezingen niet terugkomt.

De partij staat nu kritischer tegenover marktwerking in de zorg. Ook pleiten de liberalen in het programma voor verhoging van het minimumloon en meer aandacht voor de middengroepen. Voor burgers met middeninkomens moet kinderopvang betaalbaarder worden en ze krijgen een ”voltijd-werkbonus”. Kleinere bedrijven moeten minder belasting betalen en grotere meer.

De VVD blijft voorstander van een streng asielbeleid. Illegaal verblijf in Nederland moet strafbaar zijn. Verder wil de partij een strenger Europees beleid zodat migranten niet door kunnen reizen naar andere landen. In het uiterste geval moeten ze vanuit een gesloten opvang aan de grens worden teruggestuurd naar veilige landen.

De integratie in Nederland moet de komende jaren minder vrijblijvend worden. Islamitische haatpredikers krijgen volgens de VVD-plannen minder vrijheid en jihadgangers raken hun Nederlanderschap kwijt. Voor terroristische misdrijven en georganiseerde criminaliteit moeten stevige minimumstraffen komen.

Vrijheid van onderwijs

De VVD wil het grondwetsartikel over de vrijheid van onderwijs aanpassen. Deze moet ondergeschikt worden aan het verbod op discriminatie.

Verder moet er een acceptatieplicht komen in het bijzonder onderwijs zodat scholen ouders en hun kinderen niet langer kunnen weren. Ook het thuisonderwijs krijgt te maken met extra regels.