VVD Den Haag bewijst dat besturen geen zetels hoeft te kosten

Al voordat er één uitslag bekend is, zit de stemming bij de VVD in Den Haag er goed in. Het wordt een mooie avond, verwachten ze.

Vanuit restaurant BINK Rooftop in de Haagse wijk Binckhorst hebben de VVD’ers op grote hoogte uitzicht over de regeringsstad. Vanaf hier volgen ze de verkiezingsuitslag. Overal in de stad brandt licht. De hofstad ademt leven. Zeker op een verkiezingsavond, als de democratie een feestje viert. De heren met stropdas en dames op hoge hakken nemen alvast een voorschotje op een klinkende overwinning. Zes bedienden aan de roodverlichte bar schenken de ene fles wijn na de ander leeg.

„Dankzij jullie gaan we zetels winnen”, voorspelt de vrijmoedige Haagse VVD-lijstrekker Revis aan het overwegend jonge publiek. De raadsleden, campagnetrekkers en belangstellenden juichen en klappen. Volgens de VVD’er zal het erom hangen wie de grootste wordt in Den Haag.

Vier partijen, waaronder de liberalen, streden de afgelopen weken in de peilingen om de eerste plek. „We zijn een lokale, Haagse VVD geworden. We luisteren naar de wijken en de mensen in de wijken. Dat zou zich moeten uitbetalen.” Maar „een beetje buikpijn van de spanning”, is Revis niet vreemd.

Om 21.00 uur komt Rotterdam met de eerste exitpoll: een VVD-plusje van 2,9 procent. Utrecht en Amsterdam tonen even later ook voorzichtige groene cijfers. Maar de Haagse cijfers laten nog even op zich wachten.

Oud-minister Hennis is het eerste VVD-kopstuk dat zich geruisloos onder het publiek mengt. Direct daarna komt de eerste exitpoll van de stad Den Haag binnen. Burgemeester Krikke houdt de VVD’ers nog even in spanning en waarschuwt dat de resultaten van de eerste 25 procent van de stembureaus een vertekend beeld kunnen geven van het eindresultaat. De VVD’ers trappelen ongeduldig. Ze dreunt op: „D66: 16,10 procent; PVV: 4,84 procent; PvdA: 6,61 procent; VVD: 16,30 procent.”

De zaal explodeert. Volgens de eerste peilingen verdubbelt het zetelaantal van de partij van 4 naar 8. Chic geklede mensen vallen elkaar in de armen en proberen een groepsknuffel. De een springt, een tweede klapt, een derde balt van blijdschap zijn vuisten. „Ja! Yes! Yes! Yes.” Fotografen schieten plaatjes van de joelende menigte.

Splinter Chabot, voorzitter van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), complimenteert de moederpartij. Regeringspartijen verliezen deze eeuw steevast bij gemeenteraadsverkiezingen. „Als je lang regeert, kun je saai worden”, weet Chabot. „Dat de VVD nu dit resultaat neerzet, is heel knap.”

VVD-leider Rutte bestijgt het podium. „Het ziet ernaar uit de we voor het eerst bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Nederland worden”, grijnst hij. „We zien in Den Haag wellicht een verdubbeling. Razend spannend. Werkelijk een schitterende uitslag lijkt zich vanavond af te tekenen.”

Als het buiten weer licht wordt, lijkt het CDA landelijk toch de meeste stemmen te hebben getrokken. De VVD in Den Haag verliest 1 zetel ten opzichte van de eerste exitpoll, die 8 zetels voorspelde. En Groep De Mos/Hart voor Den Haag is met 9 zetels duidelijke de grootste partij. Maar Revis is tevreden. „Voor het eerst in twintig jaar hebben we weer verkiezingen gewonnen in Den Haag.” „Wat gaat u morgenochtend als eerste doen?” wil een verslaggever weten. De VVD’er bedenkt zich geen moment. „De hond uitlaten.”