VVD-coryfee Wiegel: SGP is partij met deskundige Kamerleden

Wie? Hans Wiegel (76). Wat? oud-VVD-Tweede Kamerlid, oud-minister, oud-commissaris van de Koningin, oud-Eerste Kamerlid

„Mijn eerste herinnering aan de SGP gaat terug tot de dag waarop ik voor het eerst in de Tweede Kamer kwam: 18 april 1967. C. N. van Dis senior leidde de fractie en was destijds hoogbejaard. Hij kwam nota bene in 1929 voor het eerst in de Tweede Kamer. Hij presenteerde zich altijd als een correcte, vriendelijke en bescheiden man.

SGP’ers houden –net als ik– van humor. Ik wil een kleine anekdote aan de vergetelheid ontrukken. In 2010, bij de vorming van het eerste kabinet-Rutte, was ik op een bijeenkomst van oud-Kamerleden. Ook oud-SGP-fractievoorzitter Van der Vlies maakte daar zijn opwachting. Ik zei tegen hem: „Bas, jullie club staat nu in het centrum van de macht.” Dat was ook zo, want de coalitie had net geen meerderheid in de Eerste Kamer; met de stem van de SGP erbij wel. Maar de partij van Van der Vlies zocht die macht niet. Daarom zei hij, met een twinkeling in de ogen: „Sst, niet verder vertellen.”

Ik heb de SGP-Kamerleden in de tijd dat ik Kamerlid en minister van Binnenlandse Zaken was, van 1967 tot 1981, altijd serieus genomen. De partij leverde uitermate deskundige Kamerleden. Ze voerden geen oppositie om het oppositie voeren, maar hadden een gouvernementele houding. Je kon op hen aan. En dat is nu nog het geval.

Als Kamerlid trok ik bijvoorbeeld heel constructief met hen op in mijn verzet tegen de invoering van een kiesdrempel. Dat heeft tot nu toe standgehouden. Je ziet de discussie weer opkomen. De grote partijen van vroeger vinden het lastig dat er zo veel partijen in het parlement komen. Ik vind het niet erg als grote partijen wat minder macht krijgen. Ik hoop daarom dat de SGP –en weet dat eigenlijk wel zeker– zich met hand en tand zal blijven verzetten tegen de invoering van zo’n drempel.

In de tijd van mijn ministerschap heb ik diverse SGP’ers voorgedragen voor een benoeming tot burgemeester. Het is een bestuurlijk ingestelde partij.

In zekere zin hebben SGP’ers ook een liberale inslag. Ik weet nog dat ik eens sprak met een aantal SGP’ers die woonden in een plaats waar hun partij niet in de gemeenteraad was vertegenwoordigd. Ik vroeg of ze bij de gemeenteraadsverkiezingen AR zouden stemmen. Dat was niet het geval. De afstand, ook wat betreft de visie op het geloof, was zo groot dat ze nog liever VVD stemden. Of ik ook SGP zou stemmen als er geen VVD zou zijn? Dat zeg ik niet. Ik geef geen antwoord op als-danvragen.

Maar de betrokkenheid is wel wederzijds. Toen VVD-lijsttrekker en premier Rutte voorafgaand aan de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer de StemWijzer invulde, was de tweede partij van zijn voorkeur de SGP. Dan kun je zien wat voor een degelijk man de liberale leider is.

Ik feliciteer de partij van harte met dit jubileum en ik zou zeggen: op naar de 200!”