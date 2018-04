VVD botst met minister over vrouwen aan de top

Coalitiepartij VVD stevent af op een conflict met minister Van Engelshoven van emancipatie over het invoeren van een minimumpercentage vrouwen in de leiding van bedrijven.

De bewindsvrouw liet donderdag, tijdens een debat in de Tweede Kamer over het emancipatiebeleid, doorschemeren dat er mogelijk verdergaande maatregelen komen om bedrijven te verplichten een bepaald percentage vrouwen in de top te benoemen. De huidige afspraak is dat bedrijven ernaar streven om in 2019 30 procent van raden van bestuur en de raden van commissarissen te laten bestaan uit vrouwen.

Uit onderzoek blijkt echter dat de bestaande verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding van bedrijven, nauwelijks verandert. Volgens de minister lijkt het erop dat er sprake is van onwil. „Ieder bedrijf dat wil, kan vrouwen in de top benoemen. Er zijn voldoende kandidaten.”

Binnenkort gaat Van Engelshoven aan tafel met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. „Ik ben benieuwd naar de smoezen die ze hebben. Want dat zijn het.” De minister voert de druk op: „Ik sluit gaan enkele maatregel uit.”

VVD-Kamerlid Yesilgöz nam daarop afstand van de minister en stelde dat de VVD wettelijk vastgestelde quota voor het bedrijfsleven in ieder geval „niet ziet zitten”.

Gezinnen

Eerder tijdens het debat was Yesilgöz ook al in botsing gekomen met de minister. Van Engelshoven heeft het plan opgevat om te laten onderzoeken hoe in de media, advertenties, boeken en andere publieke uitingen gebruik gemaakt wordt van gezinnen met één man en één vrouw en hoe vaak daarvan wordt afgeweken. De VVD, die donderdag alleen steun kreeg van de SGP, voelt niets voor zo’n onderzoek. Dat is volgens het liberale Kamerlid niet de verantwoordelijkheid van de overheid om dat te onderzoeken. Van Engelshoven antwoordde dat ze niet van plan is om op dit punt verplichtingen voor te schrijven, maar ze wil de kwestie bespreekbaar maken. Om het debat goed aan te gaan, is volgens haar onderzoek nodig. VVD-Kamerlid Yesilgöz bleef erbij dat ze dat niet nodig vindt.

Economische zelfstandigheid

Van Engelshoven gaf tijdens het debat aan dat het percentage vrouwen dat economisch zelfstandig is, omhoog moet. Dat ligt nu op ruim 48 procent. Op dit terrein wenst de minister echter geen dwang. „Ik ga zelfs geen streefcijfers noemen. De samenleving is beperkt maakbaar. We hechten in ons land aan keuzevrijheid.”

De minister is het niet eens met de constatering van SGP-Kamerlid Bisschop dat er ten onrechte in de emancipatienota geen aandacht is besteed aan prostitutie. Volgens Van Engelshoven heeft het kabinet wel degelijk afspraken gemaakt over de aanpak van misstanden, maar dat valt formeel niet onder het emancipatiebeleid.

De minister bevestigde dat de emancipatienota door het gehele kabinet wordt gedragen, dus inclusief de ChristenUniebewindslieden. Overigens deed de CU donderdag niet mee aan het debat.