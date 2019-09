VVD: Boerkaverbod moet geen fopspeen zijn

De Tweede Kamer vindt dat het boerkaverbod in openbare gebouwen en het openbaar vervoer actiever moet worden gehandhaafd. De invoering van de wet, op 1 augustus, was volgens Jasper van Dijk (SP) „een puinhoop.”

Volgens Van Dijk bestaat in de samenleving totale verwarring over de inhoud van het verbod en de handhaving daarvan. Dat zei hij donderdag tijdens een Kamerdebat over de Wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding, ook wel het boerkaverbod genoemd.

De Kamer is kritisch op de handhaving van het verbod. Verschillende incidenten laten zien dat niet altijd wordt opgetreden tegen een persoon met een boerka in een overheidsgebouw of het openbaar vervoer. „Er ontstaat te vaak een gedoogsituatie”, volgens Dennis Wiersma (VVD). „De wet is kraakhelder en die moet worden uitgevoerd. Het moet geen fopspeen worden.” Volgens Harry van der Molen (CDA) is te laat met de politie overlegd over hoe handhaving moet plaatsvinden.

„De wet is pas zeven weken geleden ingevoerd. Mensen moeten daar misschien even aan wennen”, meende Jan Paternotte (D66).

Dat laatste onderschreef minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken). „Ik kan nu nog niet zeggen of de wet wel of niet goed is ingevoerd. Het is belangrijk dat de vinger aan de pols wordt gehouden als het gaat om het handhaven van het boerkaverbod.” Ollongren benadrukte dat het beoogde effect van de wet niet zozeer is om zoveel mogelijk boetes voor boerka’s uit te delen, maar om boerkadraagsters hun gedrag in overheidsgebouwen en het openbaar vervoer te laten aanpassen. „Dat gedragseffect is moeilijk meetbaar en minder zichtbaar dan incidenten die de media halen. Ik ben ervan overtuigd dat dit effect zeker bestaat.”

De wet voorziet in een evaluatie drie jaar na de invoering op 1 augustus van dit jaar. SP’er Van Dijk riep op om dit twee jaar eerder te doen. Ook VVD’er Wiersma had behoefte aan meer informatie over de uitvoering van de wet. Minister Ollongren deed de toezegging om tussentijds rapportages naar de Tweede Kamer te sturen. Een formele wetsevaluatie na een jaar leek haar onnodig.