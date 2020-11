VVD bereid na te denken over ‘indirecte’ vaccinatieplicht

De VVD is bereid na te denken over een mogelijk „indirecte vaccinatieplicht” vanwege het coronavirus. VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman wil het liefst dat zoveel mogelijk mensen „vrijwillig een verstandige keuze maken”, maar hij is ook bereid consequenties te overwegen als iemand zich niet laat vaccineren.

Dat antwoordde hij woensdag tijdens het coronadebat op vragen van onafhankelijk Tweede Kamerlid Wybren van Haga. Het kan er bijvoorbeeld om gaan dat mensen geen overheidsgebouw of concertzaal in zouden mogen als ze niet ingeënt zijn, hield Van Haga hem voor.

De kleinste regeringspartij ChristenUnie is tegen „indirecte drang of dwang”, zei fractieleider Gert-Jan Segers. Hij wil graag dat een onafhankelijke instantie zich buigt over de ethische dilemma’s rond vaccinatie. De individuele vrijheid van mensen staat hier volgens Segers recht tegenover de collectieve verantwoordelijkheid. Want het is in het belang van de hele bevolking dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit te bereiken, aldus Segers.

Zorgminister Hugo de Jonge zei dinsdag tijdens de persconferentie over corona dat er wat hem betreft geen „impliciete druk of dwang” moet zijn, bijvoorbeeld door voordelen te geven aan gevaccineerden. „Maar het is wel zo dat als mensen gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld alle medewerkers en bewoners van een verpleeghuis, dat je je kunt afvragen of 1,5 meter afstand dan nog nodig is”, zei hij toen.

Het kabinet wil in ieder geval geen vaccinatieplicht, maar benadrukt wel het grote belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten inenten met het coronavaccin, zodat de bescherming effectiever is. Volgens deskundigen zou de vaccinatiegraad 70 procent moeten zijn om te komen tot een bepaalde groepsimmuniteit. Uit peilingen blijkt dat op dit moment ongeveer 50 tot 60 procent van de mensen bereid is zich te laten vaccineren.

