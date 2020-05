VVD: bedrijf met coronasteun moet ook bijdragen aan samenleving

Bedrijven die door de overheid de coronacrisis doorgeholpen worden, moeten naderhand hun „fair share” terugbetalen aan de samenleving. Dat is redelijk en logisch, vindt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

Het kabinet schiet bedrijven ook de komende maanden te hulp om overeind te blijven nu de economie door de coronapandemie is stilgevallen. Maar onder andere de linkse oppositie wil niet dat bedrijven daarvan profiteren die de belasting ontwijken of kwetsbaar zijn doordat ze winsten de afgelopen jaren niet in het bedrijf staken maar aan aandeelhouders uitkeerden.

Dijkhoff, de voorman van de grootste regeringspartij in de Tweede Kamer, vindt het „logisch” om te kijken „hoe je een balans hebt tussen helpen erdoorheen te komen en ook garanderen dat er weer zaken terugkomen voor onze belastingbetaler. Hoe je dat precies vormgeeft, daar moeten we het nog over hebben. Maar het principe vind ik logisch”, zei hij in het Kamerdebat over de coronacrisis.

De Tweede Kamer debatteert volgende week in detail over het nieuwe steunpakket. GroenLinks vindt dat het kabinet zwart op wit moet zetten dat bedrijven de steun uiteindelijk terugbetalen. „Er gaat iets goed mis in ons economisch systeem als we accepteren dat de winsten van multinationals in goede tijden in de zakken van aandeelhouders belanden, maar gewone mensen in crisistijd de rekening betalen”, zegt GL-voorman Jesse Klaver.