VVD: afspraken Koninkrijk in de prullenmand

Regeringspartij VVD is helemaal klaar met de afspraken tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Wat de liberalen betreft, kan het zogenoemde Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in de prullenmand.

De overeenkomst uit 1954, die een paar keer is aangepast, regelt de verhoudingen tussen de vier landen. „Maar als niemand zich op de eilanden aan de afspraken houdt, waarom zou Nederland zich dan wel aan de regels houden?”, vraagt VVD-Kamerlid André Bosman zich af.

Volgens hem doen de eilanden toch wat ze willen en maken ze er een puinhoop van. Sint-Maarten heeft nu het negende kabinet in tien jaar en Aruba, dat kampt met een megaschuld, weigert orde op zaken te stellen. „Het statuut werkt niet.”

Bosman wil dat Nederland zich eenzijdig uit het statuut terugtrekt. „Op een gegeven moment is het klaar.” De samenwerking tussen de vier landen moet worden herzien, aldus de liberaal. Het huidige statuut stamt nog uit de tijd van de dekolonisatie van de Antillen. Maar dat proces van zelfstandig worden is volgens het kabinet voorbij, benadrukt de VVD’er.

Verder is ook onduidelijk wie wanneer moet worden aangesproken. Zo werd Nederland op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor misstanden op Curaçao, terwijl het land Curaçao daar zelf voor verantwoordelijk is.

Bosman wil dinsdag de „steen in de vijver gooien” tijdens een debat over het Koninkrijk in de Tweede Kamer.