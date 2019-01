VVD: afspraak kinderpardon regeerakkoord staat

Regeringspartij VVD verwacht dat haar coalitiepartners zich aan het regeerakkoord houden, hoewel zij nu alle drie pleiten voor een ruimer kinderpardon. Het CDA sloot zich aan bij het streven van D66 en ChristenUnie om de regels soepeler toe te passen.

„Het staat iedereen vrij om na te denken. Wij gaan er vanuit dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd”, laat VVD-Kamerlid Malik Azmani weten.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (het kinderpardon) in haar huidige vorm gehandhaafd blijft.