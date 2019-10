VS: toch troepen naar oliebronnen in Syrië

De Verenigde Staten zullen toch een beperkt aantal soldaten en materieel in Syrië houden, maar met als enig doel het beschermen van de olievelden in dat gebied. Dat maakte de Amerikaanse minister van defensie Mike Esper vrijdag bekend na afloop van het NAVO-overleg in Brussel. De VS hopen zo te voorkomen dat ISIS-strijders toegang krijgen tot de oliebronnen en geld kunnen verdienen aan de verkoop van die olie.

Over hoeveel militairen het gaat wilde Esper niet zeggen, maar hij zei dat het om een beperkt aantal gepantserde eenheden zal gaan, die ingezet zullen worden in de regio Deir al-Zor, in het oosten van Syrië.

Recent maakte de Amerikaanse president Trump nog bekend dat alle Amerikaanse soldaten uit Syrië zouden worden teruggetrokken.