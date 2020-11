Vrouwenquotum bedrijfsleven weer stap dichterbij

Het quotum voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven is weer een stap dichterbij. De ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) hebben de wet over het ‘ingroeiquotum’ voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wanneer de wet ingaat, moet iedere mannelijke commissaris die vertrekt vervangen worden door een vrouw, totdat ten minste een derde van de raad van commissarissen bestaat uit vrouwen. Volgens de ministers is deze wet nodig, omdat de man-vrouwverhouding binnen het bedrijfsleven nog te scheef is.

Als een bedrijf toch een man aanstelt terwijl een vrouw de positie had moeten krijgen, dan is die benoeming niet rechtsgeldig. Ook voor het mannelijke aandeel commissarissen gaat een ondergrens van minstens een derde gelden.

Vooralsnog vervalt de wet na acht jaar. De bewindspersonen hopen dat de huidige „ongelijke uitgangspositie” dan is rechtgetrokken. Wel wordt de wet over vijf jaar geëvalueerd. Als dan toch blijkt dat een wettelijk quotum langer nodig is, dan is er genoeg tijd om dit te regelen zonder dat de maatregel in de tussentijd moet worden opgeschort.

Sinds 2013 is er een wettelijk ‘streefcijfer’ van 30 procent, maar dat leverde nog niet genoeg op. Dit najaar werd bekend dat iets minder dan de helft van de beursgenoteerde bedrijven nog niet voldoet aan het aanstaande quotum. De 43 ondernemingen die achterlopen, moeten gezamenlijk nog 54 vrouwen aanstellen.

Er is genoeg draagvlak voor de wet in de Tweede Kamer. Nadat ook werkgevers zich uitspraken voor het voorstel ging coalitiepartij CDA overstag.